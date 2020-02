Premier League: l'été sera désormais plus long pour le mercato anglais

Kiosque360. Sous la pression des gros clubs, le prochain mercato de la Premier League sera plus long et ne fermera ses portes que le 1er septembre, soit quasiment un mois de plus. De nouveau, l’argent coulera à flots dans le foot anglais.

Par Ismail El Fassi