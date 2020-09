Pourquoi l’expérience Garrido a tourné court au Wydad

© Copyright : DR

Juan Carlos Garrido n'est resté que six mois sur le banc de touche du Wydad. Jeudi, la direction des Rouges a décidé de se séparer du technicien espagnol. Mais pourquoi l'expérience de l'ancien coach du Raja, de l'ESS et de Villarreal CF a-t-elle tourné court? Analyse.

Par Le360sport