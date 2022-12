Mondial 2022: Ziyech soigne son blues avec les Lions de l'Atlas

Hakim Ziyech, international marocain.

Peu utilisé à Chelsea, le milieu Hakim Ziyech a ouvert les portes des huitièmes de finale du Mondial-2022 à la sélection marocaine dont il est resté éloigné pendant plus d'un an, en marquant le premier but de la victoire décisive contre le Canada (2-1), jeudi.

