Mondial 2022: victorieuse des Pays-Bas, l'Argentine en demi-finale contre la Croatie

© Copyright : DR

L’Argentine a éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 3 (2-2 a.p.) vendredi à Doha et affrontera mardi en demi-finale du Mondial-2022 la Croatie, qui a repoussé plus tôt le favori brésilien.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport