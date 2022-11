Mondial 2022: parmi elles le Maroc, découvrez les sélections qui n’ont pas encaissé de but

Yassine Bounou, le dernier rempart des Lions de l'Atlas.

Six pays, dont un seul arabe et africain, le Maroc en l’occurrence, n’ont (encore) pas encaissé de but en Coupe du monde 2022. Les détails.

Par Le360sport