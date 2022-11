Mondial 2022: Lewandowski et la Pologne dominent l'Arabie saoudite

Robert Lewandowski face à l'Arabie saoudite

La Pologne, plus que jamais en course pour une qualification avec quatre points, a dominé samedi l'Arabie saoudite (2-0), avec le premier but dans un Mondial de Robert Lewandowski et une excellente performance de Wojciech Szczesny, auteur notamment d'une double parade sur penalty.

