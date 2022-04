Mondial 2022: les frères Mmaee et le tirage face à la Belgique

Ryan et Samy Mmaee.

Ensemble avec la sélection nationale, les frères Mmaee ont vécu un début d'année 2022 de rêve, disputant consécutivement la CAN et les barrages du Mondial. Maintenant, ils rêvent d'aller au Qatar et le match face à la Belgique sera, pour eux, très spécial.

