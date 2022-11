Mondial 2022: Amrabat-Amallah, le moteur des Lions de l'Atlas

© Copyright : DR

Sofyan Amrabat le piston et Selim Amallah la courroie de transmission font tourner le moteur du Maroc, qui n'a pas encaissé de but au Mondial-2022 et compte bien confirmer contre le Canada, jeudi (16h00), pour atteindre les 1/8 de finale.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport