Messi élu champion de la Paix 2020 par Peace & Sport

L'attaquant de Barcelone et de l'Argentine Lionel Messi a été élu vendredi champion de la Paix 2020 par l'organisation caritative Peace & Sport, et succède au palmarès à Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, et Blaise Matuidi.

Par Le360sport