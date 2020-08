Mercato: le WAC intéressé par deux jeunes joueurs de Zemamra

L'équipe de Zemamara compte de bonnes individualités, bien cotées au mercato.

© Copyright : DR

Kiosque60. Le patron des Rouge et blanc Saïd Naciri a contacté les responsables de la Renaissance de Zemamra dans le but de recruter les deux prodiges du club doukkali: le jeune défenseur droit de vingt-deux ans, Zakaria Kiane, et le milieu défensif, Anas Serhat, 22 ans lui aussi.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi