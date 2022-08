Mercato: Hakim Ziyech à l’Ajax Amsterdam, ça se complique!

Hakim Ziyech avec Chelsea.

© Copyright : DR

Alors que tout se passait pour le mieux, les négociations entre Hakim Ziyech et l’Ajax Amsterdam seraient de plus en plus compliquées. Les différentes parties ne parviennent pas à s’entendre. Les détails.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport