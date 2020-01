"Meilleur joueur maghrébin de l’année", Ziyech deuxième

Non, Hakim Ziyech n'est pas le "meilleur joueur maghrébin de l’année 2019" selon l'hebdomadaire France Football. Le Lion de l'Atlas finit derrière le grand favori et vainqueur de la CAN 2019, l'Algérien Riyad Mahrez.

Par Le360sport