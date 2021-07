MAT-FUS, DHJ-AS FAR et IRT-RSB: à quelle heure et sur quelle chaine?

Les joueurs de l'AS FAR se congratulent.

© Copyright : DR

Clôture ce jeudi de la 26e journée de la Botola Pro D1 Inwi, avec trois importants duels. Les regards seront particulièrement braqués sur l’AS FAR qui a opéré une remarquable ascension. Les trois clubs en lice ont eu jusque-là des fortunes diverses et sont appelés à réagir.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Le360sport