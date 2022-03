Maroc-RDC: les arbitres de la double confrontation dévoilés

Ancienne confrontation entre le Maroc et la RD Congo.

© Copyright : DR

Les arbitres de la double confrontation entre le Maroc et la République démocratique du Congo, les 25 et 29 mars, sont connus. La FIFA a choisi des sifflets expérimentés et des Européens à la VAR.

Par Le360sport