Courir sous une chaleur extrême, dormir frigorifié, avoir les pieds dans une souffrance parfois insupportable et pourtant finir avec "la banane": quelque 700 coureurs prennent le départ dimanche de la 35e édition du Marathon des Sables, un trail de 250 km et six jours dans le désert marocain.

Par Le360sport