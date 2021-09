Manipulation des compétitions sportives: le Maroc signe la Convention de Macolin

Le Maroc a signé la Convention sur la manipulation des compétitions sportives dite Convention de Macolin, un instrument juridique ayant pour objectif de prévenir, détecter et sanctionner la manipulation des compétitions et de renforcer la coopération entre les autorités publiques avec les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs.

Par Le360sport