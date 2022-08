Litiges: plus de 100 joueurs de Botola sont libres comme l'air

Le siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

© Copyright : DR

Ils sont nombreux, les joueurs marocains à avoir saisi la Commission des litiges de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Aujourd’hui, plus d’une centaine d’entre eux ont obtenu gain de cause et sont, donc, libres de signer là où bon leur semble. Les détails.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport