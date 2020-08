Litige Messi-Barça: et si La FIFA aidait la pulga à changer de club?

Gianni Infantino, président de la FIFA, et Lionel Messi.

© Copyright : DR

Kiosque360. Lionel Messi peut partir libre de la Catalogne, grâce à une clause FIFA, et ce même sans l’accord du Barça. Le feuilleton Messi ne fait que commencer et le prochain mercato risque de battre un nouveau record de transfert et de salaire.

Par Ismail El Fassi