Lions de l'Atlas, Salaheddine Bassir livre son pronostic pour le Mondial

Salaheddine Bassir à la Coupe du Monde 1998.

L'ancien international marocain Salaheddine Bassir a estimé que les chances du Maroc et des autres équipes du groupe F (Croatie, Belgique et Canada) sont égales pour passer la phase de poules, vu que le Onze national compte dans ses rangs plusieurs joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens.

Par Le360sport