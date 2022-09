Lions de l’Atlas: où et quand suivre Maroc-Chili et Maroc-Paraguay?

Séance d'entrainement des Lions de l'Atlas au Complexe Mohammed VI de football, lundi 19 septembre 2022.

Les fans des Lions de l’Atlas et les observateurs du ballon rond auront l’occasion de suivre en direct leurs premières sorties, contre le Chili et le Paraguay, sous la férule du nouveau sélectionneur national Walid Regragui. Voici où et quand suivre ces deux rencontres amicales en direct.

Par Le360sport