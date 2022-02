Ligue des Champions: en France, on craint Ziyech avant Chelsea-Lille

Hakim Ziyech.

© Copyright : DR

En France, on s'inquiète avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Chelsea et Lille. Et l'homme à craindre...c'est Hakim Ziyech.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport