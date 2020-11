Ligue de l'Oriental de football: des clubs menacent de ne pas jouer la saison prochaine

Kiosque360. Plusieurs clubs des divisions inférieures de l’Oriental ont menacé la Ligue régionale de ne pas prendre part à la nouvelle saison. Et pour cause, ladite ligue les a informés le 14 octobre de la fin de la saison 2019-2020, alors qu'il reste encore six matchs à disputer. Les détails.

Par Ismail El Fassi