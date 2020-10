Liga: après le clasico, chocs des extrêmes pour le Real et le Barça

Après le clasico remporté 3-1 par le Real Madrid face au FC Barcelone samedi dernier, et les compétitions européennes en milieu de semaine, la Liga reprend ses droits ce week-end avec la 8e journée et deux chocs des extrêmes pour le Real et le Barça.

Par Le360sport