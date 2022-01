Les réactions des supporters marocains après la qualification du Maroc

© Copyright : DR

Soulagés après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la CAN 2021, les supporters marocains présents ce mardi au stade Ahmadou Ahidjo ont félicité les Lions de l'Atlas pour leur performance, tout en espérant que les hommes de Vahid Halilhodzic iront le plus loin possible dans cette compétition. Réactions.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Hajar Toufik