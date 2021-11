Les Lions de l’Atlas s’approchent du top 20 mondial

Le onze de départ des Lions de l'Atlas contre la Guinée Conakry, le 12 octobre 2021.

Kiosque360. Avec six victoires, 20 buts marqués et un seul encaissé, le Maroc s’est renforcé dans le classement mondial établi par la FIFA. Si les Lions de l’Atlas remportent la CAN, ils entrent dans le club fermé du Top 20 mondial, selon le quotidien Al AKhbar dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi