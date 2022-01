Les Lions de l’Atlas ont la cote auprès des clubs européens

Les Lions de l'Atlas donnés favoris pour la CAN 2021.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le mercato d’hiver coïncide cette année avec la CAN et plusieurs recruteurs suivent avec attention les prestations des Lions de l’Atlas. Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse, annonce déjà des contacts entre Romain Saiss et Marseille.

Par Ismail El Fassi