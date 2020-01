Les droits humains au coeur du Mondial qatari

La FIFA et le Qatar ont communiqué mardi à Doha sur leur stratégie commune pour la Coupe du monde de football en 2022, insistant sur le respect des droits des travailleurs immigrés et des personnes LGBT ainsi que la protection des militants et journalistes.

