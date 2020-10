Les clubs r'batis détermineront le champion casablancais de la Botola

Kiosque360. La 30e et dernière journée de la Botola promet un dimanche palpitant. Le Raja, le Wydad et la RSB sont au coude à coude, et le malheur de l’un fera le bonheur des autres. Sortez les calculettes.

Par Ismail El Fassi