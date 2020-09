Le pacte qui empêche Messi de quitter le Barça

Messi reste au Barça, mais le club catalan est perdant.

Kiosque360. Plusieurs semaines après avoir annoncé son intention de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi semble aujourd’hui plus que jamais proche de rester… au Barça. Et pour cause, un pacte passé entre les grands clubs européens l’empêcherait de quitter le club catalan.

Par Ismail El Fassi