Le merveilleux coup franc de Hakimi contre le Malawi fait partie des meilleurs buts de la CAN 2021

Achraf Hakimi après la victoire contre le Malawi, le 25 janvier 2022.

La Confédération africaine de football a publié les 10 plus beaux buts de la CAN 2021. Parmi eux, le coup franc sensationnel d'Achraf Hakimi face au Malawi, en 8es de finale. On y trouve également d'autres jolies réalisations, comme le somptueux but de Sadio Mané en demi-finale contre le Burkina Faso.

Par Le360sport