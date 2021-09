Le Maroc remporte une victoire historique en Coupe du Monde de futsal

L'équipe nationale marocaine de futsal.

Les Lions de l’Atlas ont remporté la première victoire de leur histoire en coupe du Monde de futsal, ce lundi 13 septembre à Kaunas (Lituanie), contre les Îles Salomon (6-0). Les hommes de Hicham Dguig défieront le Portugal et la Thaïlande lors de leurs 2e et 3e matchs, prévus les 16 et 19 septembre.

