LDC et Botola: le Wydad promet de grosses primes à ses joueurs

Une séance d'entraînement du Wydad de Casablanca au complexe Mohamed Benjelloun.

Kiosque360. Le Wydad motive ses joueurs avant la reprise de la Botola et fi Final four de LDC Afrique. Said Naciri va verser les salaires en totalité et promet des primes généreuses.

Par Ismail El Fassi