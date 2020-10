LDC Afrique: le Wydad se prépare pour Al Ahly du Caire à El Jadida

Joueurs du Wydad de Casablanca.

© Copyright : DR

Kiosque360. Après avoir raté d’un cheveu son 21e titre de la Botola et le 2e d'affilée, le Wydad doit se concentrer sur la Champions League et sa double confrontation contre Al Ahly du Caire. Miguel Gamondi a opté pour El Jadida dans le but de retrouver le calme et la concentration nécessaires.

Par Ismail El Fassi