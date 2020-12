La vérité du dossier Messi au PSG

Avec le prix de vente de Kylian Mbappé au Real, le PSG compte fait venir Lionel Messi.

© Copyright : DR

Kiosque360. Au PSG, les rumeurs pour des transferts de plus en plus ambitieux et de plus en plus fous foisonnent. Leonardo apporte les vérités sur le dossier Messi-Mbappé.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi