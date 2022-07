La qualification de l’équipe nationale féminine au Mondial 2023, une confirmation de l'essor du football marocain

Le onze des Lionnes de l'Atlas face au Botswana, mercredi 13 juillet 2022 au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

© Copyright : DR

La qualification de l'équipe nationale féminine de football, pour la première fois de son histoire, à la Coupe du monde 2023, qui sera organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, se veut une confirmation des réalisations sportives marocaines aux niveaux arabe et africain et un fort témoignage de l’essor du football marocain.

Par Le360sport