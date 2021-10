La nouvelle direction du Raja face au casse-tête des joueurs en fin de contrat

Kiosque360. Les contrats de huit joueurs du Raja de Casablanca, et non des moindres, prendront fin au terme de la saison actuelle. Un casse-tête que la nouvelle direction du Raja, présidée par Anis Mahfoud, devra résoudre au plus vite pour instaurer la stabilité au sein de l’effectif de Lassaâd Chabbi.

Par Ismail El Fassi