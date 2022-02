La FRMF autorise les clubs de Botola, lourdement impactés par le Covid, à recruter

Le siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

© Copyright : DR

Les commissions des Statuts et règlements et de Contrôle et gestion (CCG), relevant de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ont décidé d’autoriser tous les clubs à procéder aux transferts du mercato hivernal qui répondent aux critères règlementaires.

Par Le360sport