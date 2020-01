Kylian Mbappé: joueur le plus cher au monde et sportif le plus médiatisé en France

Kiosque360. Le Centre international d'étude du sport (CIES) a établi son classement des joueurs les plus chers des 5 plus gros championnats d’Europe. Le Français Kylian Mbappé arrive loin devant. Médiatiquement, il n'a rien à envier non plus à Macron ou Trump.

Par Ismail El Fassi