JSS-AS FAR et Wydad-SCCM: à quelles heures et sur quelle chaîne?

Le nouveau ballon de Botola Pro Inwi pour la saison 2022-2023.

© Copyright : DR

Clôture, ce jeudi 5 janvier, de la 10e journée de la Botola Pro D1 Inwi avec un duel à distance entre l’AS FAR et le Wydad de Casablanca qui affronteront respectivement la Jeunesse sportive Soualem et le Chabab de Mohammédia. Voici où et quand suivre ces deux duels en direct.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport