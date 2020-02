Hooliganisme: de lourdes sanctions s’abattent sur l’AS FAR et le Raja

© Copyright : DR

La Commission centrale de discipline et de fair play de la FRMF a sévi contre l’AS FAR et le Raja suite aux événements qui ont entaché leur rencontre, jouée mercredi 12 février. Suspension et amendes ont plu sur les deux clubs.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Mohamed Yassir