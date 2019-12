Hatem Ben Arfa débouté dans son litige avec le PSG

Kiosque360. Alors qu’il réclamait entre sept et huit millions d’euros pour avoir été mis au placard pendant plus d’un an par le Paris Saint-Germain, l’ex-international français, Hatem Ben Arfa, vient d’être débouté, lundi, par le conseil de prud’hommes de Paris.

Par Ismail El Fassi