Hakim Ziyech sera le probable n°10 de Chelsea

Kiosque360. Pour sa première année en Premier League et avec l’un des plus grands clubs anglais, Hakim Ziyech pourrait porter le plus que symbolique numéro 10.

Par Ismail El Fassi