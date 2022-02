FRMF: Huit matchs de suspension pour un joueur qui a craché au visage d’un adversaire

Le siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La Commission centrale de discipline de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a lourdement sévi contre des joueurs et clubs des Botola D1 et D2. La triste palme revient au défenseur Marouane Louadni qui a écopé d’une lourde sanction et d’une amende. Les détails.

Par Le360sport