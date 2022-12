France-Maroc: les belles retrouvailles de Regragui et Giroud, anciens coéquipiers

Walid Regragui et Olivier Giroud sous le maillot de Grenoble en 2008.

© Copyright : DR

La demi-finale du Mondial 2022 entre la France et le Maroc sera également celles des retrouvailles entre d’actuels et d'anciens amis à l'image Olivier Giroud et Walid Regragui. Les deux hommes avaient défendu les mêmes couleurs en club.

Par Le360sport