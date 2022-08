Foot: Tchouaméni, Lewandowski, Raphinha, les nouveaux de la Liga

Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger au Real Madrid, Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas Christensen et Raphinha au FC Barcelone, Axel Witsel et Nahuel Molina à l'Atlético Madrid... L'été a été agité en Espagne, et beaucoup de recrues s'apprêtent à découvrir la Liga cette saison. Tour d'horizon.

Par Le360sport