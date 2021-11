Foot: Lewandowski, Haaland, Benzema et Mbappé en lice pour le prix Fifa The Best

Le Prix Fifa The Best.

© Copyright : DR

Robert Lewandowski, Erling Haaland, Karim Benzema et Kylian Mbappé font font partie des 11 joueurs nommés lundi pour le prix Fifa The Best, aux côtés notamment du vainqueur de l'Euro et de la Ligue des champions, le milieu italien Jorginho.

Par Le360sport