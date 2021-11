Foot: Le prix FIFA "The Best" du meilleur joueur remis le 17 janvier

Le Prix Fifa The Best.

Les votes s'étalent entre le 22 novembre et le 10 décembre et désigneront notamment un joueur et une joueuse de l'année, les meilleurs entraîneurs et un onze de l'année chez les hommes et chez les femmes.

Par Le360sport