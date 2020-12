Fifa "The Best": Lewandowski et Harder, favoris d'une année singulière

Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich.

© Copyright : DR

Déjà distingués par l'UEFA, Robert Lewandowski et Pernille Harder font figure d'inhabituels favoris pour remporter jeudi (19h00) les prix Fifa "The Best" de meilleurs joueur et joueuse de l'année, récompenses suprêmes du football en 2020... faute de Ballon d'Or.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport