Fifa "The Best": dix ans de règne presque sans partage de Messi et Ronaldo

Le prix Fifa "The Best", récompense à l'histoire tortueuse, d'abord appelée "Joueur Fifa de l'année" puis un temps fusionnée avec le Ballon d'Or, a connu un quasi duopole ces dernières années: seul Luka Modric est venu se glisser entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Par Le360sport