Face au Raja et au WAC, le FUS et l’AS-FAR vendront chère leur peau

Kiosque360. Opposés respectivement au Raja et au Wydad de Casablanca, qui se livrent une bataille à distance pour le sacre en Botola, l’AS-FAR et le FUS de Rabat ne s’avouent pas vaincus d’avance et comptent bien compliquer la vie aux deux prétendants au titre de champion du Maroc.

Par Ismail El Fassi